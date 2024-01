Où est Cellya ? Cette adolescente du Gard, âgée de 15 ans, n’a plus donné de nouvelles à ses proches depuis samedi après-midi. Un appel à témoins a été lancé par les gendarmes du département sur leur page Facebook pour tenter de la retrouver.

Elle a quitté son domicile de Saint-Paulet-de-Caisson samedi, aux alentours de 14h30. Selon l’appel à témoins des gendarmes, l’adolescente serait montée dans un véhicule et serait susceptible de se rendre à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Cellya mesure 1,55 m, a les cheveux longs, frisés et châtains et les yeux marron. Elle était habillée d’un pantalon noir et d’un pull gris au moment de sa disparition. Si vous avez des informations susceptibles d’aider à retrouver l’adolescente, vous pouvez composer le 17 ou contacter la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit au 04.66.39.10.01.