Un sauvetage un peu particulier a mobilisé les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales, jeudi 4 janvier : ils ont secouru une biche, prisonnière d’un lac gelé, à Bolquère, dans les Pyrénées. Le pauvre animal s’est retrouvé, pour une raison inconnue, piégée par la glace, au beau milieu de l’étendue d’eau gelée, rapporte le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), sur sa page Facebook.

La biche était coincée au beau milieu du lac gelé. - Anthony CIRERA, section Subaquatique du SDIS 66

Des plongeurs rompus à ce type d’exercice, épaulés par les CRS de montagne de Bolquère et les équipes de l’Office national des forêts, sont parvenus à progresser petit à petit jusqu’à la biche et à la ramener sur la terre, saine et sauve.

L’animal a été réchauffé grâce à une couverture. Il a ensuite été pris en charge par le parc animalier des Angles, qui a été chargé de le soigner, pour qu’il retrouve toutes ses facultés. Une opération qui a sans aucun doute sauvé cette biche d’une mort certaine, se félicitent les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales, qui saluent cette « bonne collaboration » entre plusieurs services de secours du département.