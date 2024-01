Du nouveau dans l’affaire du meurtre de Kevin Trompat et Leslie Hoorelbeke. Alors que cinq suspects ont été mis en examen l’an dernier, l’un d’eux vient d’être relâché. Placé en détention provisoire au Mans depuis le mois d’avril, Stevan Mathieu, présenté comme le « nettoyeur » du commando, a été libéré sous contrôle judiciaire jeudi 4 janvier.

Le juge d’instruction a en effet abandonné les chefs d’enlèvement et séquestration le concernant. Son avocat, Me Guillaume Routel, s’est dit « satisfait » de cette décision auprès du Parisien. Elle a en revanche suscité « l’incompréhension totale » du père et de la belle-mère de Leslie.

Les enquêteurs ont déterminé que « le K », tel qu’il est surnommé, n’avait pu arriver sur les lieux de l’assassinat, dans les Deux-Sèvres, que le 26 novembre 2022 en fin de journée, plusieurs heures après les faits. Stevan Mathieu demeure néanmoins mis en examen pour recel de cadavres et modification d’une scène de crime. Il est suspecté d’avoir nettoyé les lieux et d’avoir déplacé les corps des deux victimes.