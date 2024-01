Une séparation qui aurait très mal tourné. C’est le scénario qui semble se dessiner suite aux aveux de Tatiana B., ex-compagne du trentenaire retrouvé calciné dans la propriété où il vivait, à Lesponne, à une trentaine de kilomètres au sud de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. La jeune femme, placée en garde à vue jeudi après-midi, a avoué avoir tiré au fusil de chasse, de manière accidentelle selon ses dires, sur son ex-compagnon Benjamin Arnauné.

Tatiana B., 36 ans, interpellée jeudi, un peu avant 14 heures, était mise en examen du chef d’assassinat et placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet de Pau et à l’ordonnance du juge d’instruction.

Mort par arme à feu

Un homme de 45 ans avait d’abord été interpellé et placé en garde à vue, l’hypothèse d’un incendie criminel étant déjà envisagée. Mais le tournant s’est opéré lorsque l’autopsie réalisée sur le corps de la victime a révélé que la cause du décès était due à une blessure mortelle par arme à feu, comme nous le confirment les informations fournies par le procureur de Pau, Rodolphe Jarry.

Les soupçons s’étaient donc orientés vers l’ex-compagne du trentenaire, Benjamin Arnauné, en litige avec celui-ci, qui demeurait alors introuvable. Elle a finalement été arrêtée et placée en garde à vue jeudi, un peu avant 14 heures Elle est finalement passée aux aveux, vendredi, décrivant un scénario accidentel.

Des circonstances à éclaircir

Le coup serait parti, selon les dires de l’accusée, au cours d’une dispute qui auraient éclaté entre les deux protagonistes dans la nuit du 29 au 30 décembre. Constatant que la victime ne respirait plus après le coup de fusil, elle indique avoir été prise de panique et avoir décidé de mettre le feu à l’habitation à l’aide d’une bouteille d’essence. Envisageant d’attenter à ses jours, elle se serait finalement ravisée avant de quitter les lieux.

A ce stade, les investigations se poursuivent afin notamment de déterminer les circonstances exactes des faits et le contexte plus général dans lequel ceux-ci sont intervenus.