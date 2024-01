Un homme de 30 ans est décédé vendredi matin à l’hôpital parisien où il avait été admis jeudi, après avoir reçu une dizaine de décharges de pistolet à impulsion électrique lors de son interpellation par la police à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), a appris l’AFP du parquet de Bobigny. D’après les premiers éléments de l’enquête cités par le parquet, six policiers ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique. Ils étaient 18 fonctionnaires à intervenir dans une épicerie de Montfermeil, jeudi peu après minuit, pour interpeller cet homme, en « état de surexcitation » et « d’agressivité », selon la même source.

Une intervention qui dérape

Selon une source policière, un premier équipage de la brigade anticriminalité intervient et se fait prendre à partie par l’homme. Un fonctionnaire est blessé au doigt et au visage. Des renforts arrivent sur les lieux et les fonctionnaires font usage à plusieurs reprises d’un pistolet à impulsion électrique (PIE, qui projette des aiguillons reliés à l’arme par des filins). A la suite de son interpellation, l’homme a fait deux arrêts cardiaques, d’après la même source. Bientôt trentenaire, il était depuis hospitalisé dans le coma avant son décès.

Deux enquêtes ont été ouvertes : l’une confiée à l’IGPN sur l’intervention des policiers et leur usage du taser et la seconde sur les violences et menaces de mort à l’encontre des fonctionnaires. Cette dernière a été confiée à la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis.