Dans la nuit du Nouvel an, Maeva, une jeune Normande d’une vingtaine d’années a disparu aux alentours de 4 heures de matin. Après plusieurs heures de recherche, son corps a été retrouvé mardi en début de soirée. Voici ce que l’on sait sur sa disparition.

Que sait-on de la victime ?

Maeva Dubois, tout juste âgée de la vingtaine, vivait avec sa famille dans la commune de Pîtres, dans l’Eure, à environ une heure de route du Havre. Elle était étudiante en master de commerce au Havre. Dès sa disparition, ses proches ont lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Elle aurait été vue pour la dernière fois le 1er janvier, à 4 heures du matin, proche des Docks Vauban, au Havre.

Que s’est-il passé le soir du Nouvel an ?

D’après son frère Christophe Dubois, qui a alerté les médias et notamment France 3, Maeva était accompagné pendant la soirée de deux amis. Pour fêter la nouvelle année, les trois amis ont décidé de se rendre en boîte de nuit, mais se seraient vus refuser l’entrée par le videur. Le programme est alors modifié et tous les trois choisissent de finir la soirée chez Maeva, mais n’auraient pas réussi à se mettre d’accord sur le chemin à prendre. « Le groupe se serait séparé, les deux amis sont arrivés à l’appartement de la jeune fille. Ne la voyant pas revenir, ils l’ont appelée vers 3h30, Maeva leur a dit qu’elle arrivait, mais n’a jamais franchi la porte de l’appartement ». Les deux amis préviennent la police et lundi soir, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante.

Où en est l’enquête ?

Pendant deux longues journées, les proches de la jeune femme se sont organisés pour retrouver une trace de Maeva. Mais mardi en début de soirée, d’après les informations de BFMTV et du Parisien, un corps a été retrouvé dans un bassin près du port du Havre. Après identification, il s’agit bien de celui de la jeune femme. Une autopsie doit encore être réalisée pour déterminer les causes de la mort. La piste accidentelle reste privilégiée.

« Nous avons espéré avec la famille de Maeva une issue heureuse à sa disparition mais nous avons appris hier soir avec infiniment de tristesse qu’elle ne reviendrait pas parmi nous. Nous partageons le chagrin de ses parents, de son frère et de sa sœur. Nous sommes de tout cœur avec eux et adressons nos sincères condoléances à toute la famille », a écrit sur Facebook la mairie de sa commune, Pîtres.