Maeva, 22 ans, n’a plus été vue depuis sa sortie de boîte de nuit, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, au Havre (Seine-Maritime). BFMTV indique que sa famille a diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver.

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, Maeva sort pour fêter le Nouvel an, au Cosmo, rue de l’Aviateur-Guérin. D’après son frère, la jeune femme et ses amis sont reconduits par le videur vers 4 heures du matin et la bande souhaite prolonger la soirée chez Maeva. Mais tous ne sont pas d’accord sur le meilleur chemin à prendre, le groupe se divise et Maeva part seule.

BFMTV croit savoir que ses amis arrivent avant Maeva devant chez elle. Ils l’appellent vers 4h30 et elle leur dit qu’elle n’est plus très loin, mais elle n’arrivera jamais chez elle. La jeune femme est brune, fait 1,78 m et était vêtue d’un blouson kaki et d’un pantalon noir cette nuit-là. Autre signe distinctif : elle a deux tatouages, un cœur et un avion sur le poignet.