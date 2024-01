Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a voulu commencer l’année 2024 avec une bonne nouvelle : dans une interview au Figaro, il révèle que le nombre de féminicides décompté en 2023 a drastiquement baissé. Il y en aurait eu 94 l’an dernier contre 118 en 2022. Soit une baisse de 20 %. « C’est très loin d’être satisfaisant, dit néanmoins le garde des Sceaux dans le journal conservateur. Nous savons que lutter contre ce fléau prend du temps. C’est ce que l’on doit conclure de l’expérience espagnole, qui nous montre qu’il a bien fallu six à sept ans d’un plan d’envergure avant de voir les chiffres baisser drastiquement. »

L’Espagne est effectivement souvent citée en modèle d’un pays qui a pris à bras-le-corps le sujet des féminicides et des violences faites aux femmes en général, en mettant de l’argent sur la table. En France, les associations féministes réclament toujours cet argent. Certaines de ces associations sont d’ailleurs en désaccord avec le chiffre du ministre. Le collectif « Féminicide par compagne ou ex » annonce sur Twitter avoir comptabilité 102 féminicides en 2023 dans la presse et qu’en plus « plusieurs enquêtes pour mort suspecte sont toujours en cours ». Les militantes se demandent si Éric Dupond-Moretti n’a pas « ''oublié'' de prendre en compte des femmes âgées et malades ''suicidées'' par leur mari ».

Aurait-il "oublié" de prendre en compte des femmes âgées et malades "suicidées" par leur mari ? 🤔 — Féminicides Par Compagnons ou Ex (@feminicidesfr) January 2, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Des mesures qui marchent d’après le ministre

Pire, sur le compte Twitter de #NousToutes, le comptage des féminicides en 2024 s’est arrêté à 134 avec, à Noël, le quintuple meurtre de Meaux, où une femme et ses quatre enfants ont été tués par son compagnon. #NousToutes assume néanmoins un comptage des féminicides qui concerne toutes des femmes tuées en raison de leur genre, pas seulement par leur compagnon ou ex-compagnon.

Le ministre de la Justice juge néanmoins dans Le Figaro que la baisse enregistrée par les chiffres officiels est le résultat de la politique gouvernementale : « Après l’extension des téléphones grave danger et des bracelets antirapprochement, on peut espérer que notre lutte sera encore plus efficace. » Le journal rappelle que 1.850 victimes ont bénéficié de ce type de protections jusqu’ici. Enfin, Éric Dupond-Moretti insiste sur le raccourcissement des délais pour obtenir une ordonnance de protection de la justice (6 jours en moyenne contre 42 en 2017) et sur leur nombre, beaucoup plus important qu’il y a sept ans : près de 40.000 contre 11.300 en 2017.