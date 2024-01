Il lui doit peut-être la vie. Dans la soirée du 25 décembre, un habitant de Guingamp a alerté les gendarmes des Côtes-d’Armor, s’inquiétant des cris provenant du domicile de son voisin. Bien lui en a pris. A leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont découvert l’homme de 50 ans gisant au sol, inconscient. Son visage est tuméfié, « ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’il a subi des violences », rapportent les gendarmes. Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) alerte les secours et la victime est rapidement prise en charge. Son ITT sera évaluée à cinq jours.

Sur place, les gendarmes interrogent les autres personnes présentes et procèdent à l’interpellation de deux auteurs présumés de ces violences. Jugés en comparution immédiate, l’homme et la femme ont été reconnus coupables de violences volontaires en réunion.

D’après les gendarmes, les deux mis en cause avaient agi sous l’emprise de l’alcool. L’homme de 37 ans a été condamné à dix-huit mois de prison dont six avec sursis et a été incarcéré. La femme, âgée de 27 ans, a été condamnée à une peine de quatre mois de prison ferme et conduite en détention.