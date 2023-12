« Bizutage humiliant », comme l’a relaté Sud Ouest ou « petite blague entre amis », comme l’affirme au micro de France Bleu Lucas, ce jeune commis de cuisine du restaurant étoilé de l’Hôtel du Palais dont le chef a été mis à pied après la révélation du traitement dégradant réservé au jeune apprenti ? Difficile pour l’heure d’y voir clair, d’autant plus que le parquet de Bayonne, en l’absence de plainte déposée, a pris l’initiative d’ouvrir une enquête préliminaire. 20 Minutes fait le point sur cette histoire à rebondissement révélée ce mercredi mais dont les faits remontent au 2 décembre.

Que se serait-il passé en cuisine ?

D’après le journal Sud Ouest, Lucas aurait été attaché nu à une chaise durant de longues heures, une carotte dans les fesses et une pomme dans la bouche. Des faits qui se seraient produits le matin du décembre en cuisine, en présence du chef étoilé Aurélien Largeau et des membres de la brigade de ce restaurant de luxe où travaille une trentaine de personnes. Pour avancer ses dires, le journal s’appuie sur « plusieurs témoignages recueillis » et « des images partagées sur les réseaux sociaux ». Des images qui ont depuis été effacées mais sur lesquels le jeune homme était filmé dans cette humiliante position.

Quelles sont les réactions du chef et de l’établissement ?

Aurélien Largeau, recruté en 2020 par l’hôtel cinq étoiles et auréolé d’une étoile au « Guide Michelin » depuis l’an dernier, a réagi ce jeudi sur France Bleu Pays basque. Le chef de 31 ans a d’abord démenti « formellement les allégations portées à [s] on encontre » et a affirmé que « les faits rapportés ne reflètent en rien la réalité ». Celui qui a dû quitter les cuisines de l’Hôtel du Palais le 21 décembre s’est dit « dévasté par les atteintes portées à [s] on image et [s] on honneur » et assure que ses avocats s’occupent de « faire cesser la diffamation ».

De son côté, le luxueux établissement propriété du groupe Hyatt a déclaré que « la direction de l’hôtel du Palais est informée de l’incident préoccupant qui a eu lieu dans les locaux de l’hôtel et d’images ayant circulé ». « Une investigation a été menée et les décisions adéquates ont été prises », a poursuivi sans autres commentaires une responsable du groupe Hyatt.

Quelle est la version des faits du jeune commis ?

Lucas, qui était préposé aux sauces et aux garnitures dans les cuisines de l’Hôtel du Palais, s’est exprimé ce vendredi sur France Bleu Pays basque. S’il a depuis quitté Biarritz pour un établissement parisien, le cuisinier assure en premier lieu que ce départ guidé par « un choix professionnel » s’est fait de son « plein gré ».

Le jeune homme a ensuite expliqué que tout ce qui est raconté « ne reflète en rien ce qui a pu se passer ». « On parle de moi avec une carotte dans le cul et une pomme dans la bouche, mais c’est faux ». Lucas, qui dit être harcelé sur les réseaux évoque simplement « une petite blague entre amis [qui] a pris des proportions médiatiques énormes ».

Concernant les vidéos le commis de cuisine dément également que celles-ci aient été publiées : « Je ne sais même pas de quelle photo on parle. Je n’ai rien reçu. Et d’ailleurs, sur les réseaux sociaux, il n’y a rien qui a été publié ».