L’homme arrêté dans la nuit de lundi à mardi après avoir tiré à la carabine sur des gendarmes, faisant trois blessés légers, alors qu’il était retranché chez lui à Blessy (Pas-de-Calais), a été mis en examen et incarcéré, a annoncé jeudi le parquet de Béthune.

Cet homme de 38 ans a été mis en examen pour « tentatives d’homicides sur personnes dépositaires de l’autorité publique » et « destruction de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique », a indiqué le parquet dans un communiqué.

Une information judiciaire a été ouverte et le mis en cause a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a-t-il ajouté.

« Tantôt suicidaires, tantôt menaçants »

Cet ancien policier s’était retranché à son domicile dans la nuit du 24 au 25 décembre « après y avoir commis des dégradations », tenant des propos « tantôt suicidaires, tantôt menaçants », avait indiqué le parquet.

Lors de leur intervention, les gendarmes avaient essuyé des tirs « à plusieurs reprises » et trois d’entre eux avaient été légèrement blessés, ce qui avait entraîné l’intervention du GIGN. L’homme, alcoolisé (0,68 mg/L d’air expiré), s’était finalement rendu « peu après 2H du matin ».