Un chasseur de 44 ans a été tué mercredi lors d’un accident survenu pendant une battue dans l’Orne, a-t-on appris jeudi auprès de la gendarmerie. L’accident a eu lieu dans le village de Ferrières-la-Verrerie vers 17 heures. Cet homme, « chargé de rabattre le gibier, a pris une balle en pleine tête », selon cette source.

Six morts cette saison dans des accidents de chasse

« Il y a eu un accident mortel » et une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès, a confirmé le parquet d’Alençon. Selon le quotidien Ouest-France, le tir mortel a eu lieu lors d’une battue aux sangliers et la victime était un agriculteur.

Durant la saison 2022-2023, les accidents de chasse ont causé la mort de six personnes, dont aucun non-chasseur, selon le bilan fin août de l’Office français de la biodiversité (OFB). Trois non-chasseurs avaient été tués durant les deux saisons précédentes. Pour les blessures non mortelles, l’OFB a recensé 78 accidents par armes à feu durant la dernière saison.