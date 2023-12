Les vingt membres d’équipage du cargo « Guana », en difficulté mercredi au large de Penmarc’h (Finistère), ont été évacués et le remorqueur « Abeille Bourbon » est arrivé en fin de soirée à proximité du navire, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de l’Atlantique. Quatorze des marins du cargo sont arrivés vers 23h00 sur la base aéronavale (BAN) de Lanvéoc-Poulmic, dans la presqu’île de Crozon, où ils ont été acheminés par un hélicoptère de la BAN.

Les six autres ont embarqué à bord de « Esperanza del Mar », un navire espagnol qui croisait à proximité et fait route vers Brest où il est attendu jeudi en milieu de journée, selon la même source, précisant que les marins sont de nationalité turque. L’« Abeille Bourbon » surveille pendant la nuit le « Guana » dont tous les feux ont été allumés pour le signaler à la navigation. Ce jeudi matin, l’équipage de l’ « Abeille Bourdbon » doit passer une remorque au cargo et le convoi fera route vers Brest où il devrait arriver en fin d’après-midi, a-t-on précisé.

Battant pavillon panaméen, le cargo de 150 m de long se trouve à environ 100 milles nautiques (180 km) de Penmarc’h. Suite à un incendie de machines, le moteur du Guana « est hors service et (…) le bateau est non-manoeuvrant », tandis que l’équipage « est dans l’incapacité de réparer par lui-même », avait indiqué en fin d’après-midi la préfecture maritime dans un communiqué. Le navire faisait route vers la Turquie avec un chargement de limaille de fer, selon le communiqué.