Une semaine après la chanteuse Vitaa, c’est une autre célébrité qui a été victime d’un cambriolage. Dans la nuit de mardi à mercredi, le domicile de Cyril Lignac dans le 7e arrondissement de Paris a été la cible d’un cambriolage indique le Parquet de Paris à 20 Minutes, confirmant une information du Parisien.

Deux individus, nés en 2000 et 2003 ont été interpellés à proximité de l’appartement du célèbre pâtissier et animateur de télévision et placés en garde à vue.

Une enquête confiée au commissariat du 7e arrondissement

Une enquête de flagrance pour « vol par effraction dans un local d’habitation en réunion » a été ouverte, et confiée au commissariat du 7e arrondissement, nous indique le Parquet.