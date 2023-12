La liste s’allonge encore. Un homme, déjà condamné pour trafic de drogue, a été abattu de plusieurs balles dans la nuit de lundi à mardi près d’une cité des quartiers nord paupérisée de Marseille. Cet homme a été atteint de « plusieurs tirs de balles » dans le 15e arrondissement de la ville, a précisé une source policière, confirmant une information initiale du quotidien La Provence.

Les enquêteurs ont retrouvé sur place 27 étuis de calibre 7.62, a précisé le parquet de Marseille dans un communiqué, précisant avoir ouvert une enquête, confiée à la police judiciaire, des chefs « d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime ». La victime était « vraisemblablement » âgée de 42 ans et était connue des services de police et de justice, notamment pour « avoir été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants à Marseille », selon le parquet.

Encore un « narchomicide » ?

L’auteur du tir, passager d’un véhicule, s’est lui servi d’une arme longue de type fusil d’assaut avant de prendre la fuite, selon une source policière. Les faits se seraient déroulés rue de Lyon, proche du quartier de la Cabucelle. Fin juillet, un jeune homme de 17 ans, inconnu des services de police, avait succombé après avoir essuyé plusieurs tirs au thorax à la cité des Tourmarines, dans ce même quartier.

Si le lien de ce nouvel homicide avec les trafics de stupéfiants qui gangrènent la deuxième ville de France venait à être établi, il s’agirait du 48e homicide lié à ces trafics commis à Marseille depuis le début de l’année.

Le dernier « narchomicide » (terme inventé par l’ex-procureure de la République de Marseille Dominique Laurens et repris par son successeur Nicolas Bessone) à Marseille remonte au 13 novembre : un homme d’une vingtaine d’années avait été mortellement blessé par balles dans une cité. Ces derniers mois, la ville portuaire est le théâtre d’une « vendetta » sanglante entre deux clans, selon les mots de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri.