Un drame de Noël. Lundi, les corps sans vie d’une femme de 35 ans et de ses quatre enfants ont été découverts par la police dans un appartement de Meaux (Seine-et-Marne). Le mari, un homme de 33 ans, est soupçonné d’avoir tué sa famille. En fuite, il a été retrouvé et arrêté à Sevran (Seine-Saint-Denis) mardi matin. 20 Minutes fait le point sur l’enquête.

Que s’est-il passé ?

Le jour de Noël, une voisine s’inquiète du silence d’une famille de quatre enfants et d’un couple, qui ne donnent plus de nouvelles. Après avoir composé le numéro de la mère de famille, elle alerte la police. Vers 21h, les policiers découvrent dans un appartement de Meaux les corps sans vie d’une femme de 35 ans, et de ses quatre enfants, âgés de neuf mois, 4 ans, 7 ans et 10 ans. Les cinq membres de la famille ont été tués par arme blanche. « L’appartement ne présentait aucune trace d’effraction et le père de la famille était absent », a expliqué le procureur de la République de Meaux Jean-Baptiste Bladier. Une enquête pour « pour homicides volontaires sur mineurs de 15 ans et homicide volontaire par conjoint » est ouverte et est confiée à la direction régionale de police judiciaire de Versailles.

Le père de famille, seul rescapé, n’était pas dans l’appartement lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Il devient le principal suspect de l’affaire et est arrêté mardi matin, alors qu’il était en fuite à Sevran. L’homme de 33 ans a été placé en garde à vue.

Que sait-on sur les circonstances des meurtres ?

Le procureur de la République de Meaux a dévoilé plus d’éléments lors d’une conférence de presse mardi matin. La mère et les deux filles aînées ont été victimes « d’un très grand nombre de coups de couteau », tandis que le garçon de 4 ans et le bébé de neuf mois ne présentaient pas de plaies apparentes.

Pour ces derniers, Jean-Baptiste Bladier évoque une mort par « étouffement » ou « noyade », tandis que les autopsies se tiendront mercredi. Des « flaques et des marres de sang » ont été découvertes par les policiers à leur entrée sur cette scène de crime « d’une grande violence », a précisé le procureur.

Quel est le profil du père de famille, principal suspect ?

Interpellé ce mardi matin, l’homme de 33 ans, était connu des services de police. En 2019, il avait attaqué son épouse au couteau, lui portant un coup dans l’omoplate. La procédure avait été classée sans suite au motif d’état mental déficient, a précisé le procureur de la République.

Une expertise avait attesté de l’existence de l’abolition du discernement chez le mis en cause, un homme de 33 ans de nationalité française, suivi depuis 2017 pour troubles dépressifs et psychotiques. Le suspect est hospitalisé dans un établissement de Seine-Saint-Denis, car il s’est blessé lors de sa fuite. Il est placé sous le régime de la garde à vue mais n’a pas encore été interrogé. Une information judiciaire « pour homicides volontaires sur mineurs de 15 ans et homicide volontaire par conjoint », la peine encourue est la prison à perpétuité, a précisé le procureur.