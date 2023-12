Un Français de 35 ans a été mortellement blessé dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d’une rixe dans une discothèque au Luxembourg, et un suspect a été interpellé et écroué, a indiqué ce dimanche la justice du Grand-duché.

Le suspect est un agent de sécurité de 57 ans qui a été inculpé notamment de « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort », dans le cadre de l’enquête confiée à un juge d’instruction, a précisé dans un communiqué le parquet de Luxembourg.

L’enquête se poursuit

Les faits se sont produits samedi vers 03h00 dans un café discothèque de Pétange, au sud-ouest du Luxembourg, non loin des frontières belge et française. A la suite « d’une confrontation » avec cet agent de sécurité, la victime est « tombée au sol, la tête la première, et s’est grièvement blessée ». « Malgré des soins médicaux intensifs, l’homme de 35 ans est décédé peu de temps après », poursuit le parquet.

Le suspect, interpellé samedi, a été présenté au juge d’instruction qui l’a inculpé et a décidé de son placement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Sanem.

Selon la presse locale, la victime est originaire de Longuyon, dans le département français de Meurthe-et-Moselle, et il fêtait les vacances de fin d’année avec des collègues et amis lorsque le drame est survenu.

L’enquête se poursuit et la police judiciaire reste à la recherche de toute information utile sur les circonstances de la bagarre, indique encore le parquet de Luxembourg.