Le foie gras, la cassolette de Saint-Jacques, le tournedos ou les petites verrines sucrées ne sont pas franchement bien passés. En fin de semaine dernière, à Montoir près de Saint-Nazaire, le repas de Noël d’Airbus a viré au fiasco.

« Plus de 700 salariés se sont rapportés malades avec des signes cliniques de vomissements ou diarrhée » indique ce vendredi l’Agence régionale de santé (ARS) à 20 Minutes, confirmant cette suspicion de toxi-infection alimentaire collective révélée par Ouest-France.

Un questionnaire envoyé à tous les convives

La plupart des convives ont été pris de vomissements et de diarrhée le lendemain ou le surlendemain du festin. Mais personne n’a été « gravement malade », veut rassurer le service communication de l’entreprise.

Alors que certains salariés soupçonnent le fromage, une enquête épidémiologique a été lancée par l’ARS. Un questionnaire a été envoyé à tous les participants à ce repas afin d’identifier la cause et l’origine des maux. « Le dossier suit donc à présent son cours auprès de l’ARS qui pilote les investigations et lancera les analyses nécessaires une fois qu’ils auront consolidé les résultats de l’enquête », assure Airbus.