On ignore comment l’information est arrivée sur le bureau des gendarmes. Alertés de pratiques illégales menées dans une ferme de La Feuillie, à l’est de Rouen, les gendarmes de Seine-Maritime se sont rendus sur les lieux et ont découvert un abattoir clandestin. D’après le site Actu.fr, une cinquantaine de porcs qui étaient présents ont été saisis et emmenés par des équipes spécialisées.

Si l’élevage normand semblait en règle, c’est bien l’abattage des animaux sans autorisation qui posait problème. D’après nos confrères, les animaux faisaient l’objet d’un étourdissement électrique avant d’être tués puis découpés « dans des conditions sanitaires inappropriées ». Le gérant de l’exploitation agricole sera prochainement entendu par les enquêteurs.

En France, l’abattage des animaux de boucherie pour la consommation humaine doit obligatoirement être réalisé dans un abattoir agréé, « où chaque carcasse fait l’objet d’une inspection sanitaire suivie d’un estampillage officiel », rappelle l’État.