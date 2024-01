C’est vrai que l’histoire a tout d’un scénario de film ou de série. Imaginez un peu : une jeune héritière, belle, très belle même, un peu rebelle aussi, disparaît du jour au lendemain. L’histoire se passe à la fin des années 1970 sur la Côte d’Azur, sur fond de guerre des casinos. Son amant, avocat sans trop de scrupules, est rapidement soupçonné. Il nie fermement et surtout, il a un alibi : une autre maîtresse avec qui il était ce jour-là. Jusqu’à ce que celle-ci se rétracte. Le scénario vous semble trop alambiqué, trop rocambolesque pour être vrai ? Et pourtant. La série Tout pour Agnès, diffusée à partir de ce lundi sur France 2, est tirée d’une histoire on ne peut plus réelle. Et la suite – les quarante années de combat judiciaire – rend cette affaire unique.

Tout commence à la Toussaint 1977, à Nice. Agnès Le Roux, l’une des héritières du Palais de la Méditerranée, le casino le plus côté de la Promenade des Anglais, disparaît. Les premiers jours, personne ne s’inquiète : la jeune femme de 29 ans avait confié à ses proches son projet de vacances en Italie. Mais à mesure que les semaines passent, l’inquiétude grandit. Son téléphone sonne dans le vide et aucun mouvement n’est enregistré sur son compte bancaire. La situation est d’autant plus alarmante qu’elle a déjà fait deux tentatives de suicide. Dans son entourage, les voix sont partagées. Certains craignent qu’elle se soit fait du mal ou qu’elle ait eu un accident à l’étranger. D’autres évoquent la possibilité d’une disparition volontaire, loin, très loin de sa famille, avec qui les relations sont particulièrement tendues.

Tensions familiales autour de la vente du casino

Agnès est la troisième d’une fratrie de quatre enfants. A la mort de leur père, Henri, ils ont hérité des parts du casino sous la forme d’indivision. C’est leur mère, Renée, qui gère l’établissement. Mais depuis quelques mois, Agnès la pousse à vendre pour récupérer sa part d’héritage. Les relations entre les deux femmes sont glaciales lorsque le 30 juin 1977 s’ouvre le conseil d’administration. Agnès Le Roux vote contre sa mère, faisant ainsi perdre à cette dernière la présidence du casino au profit de son concurrent direct. Les investigations ont montré que la jeune héritière a reçu 3 millions de francs (environ 475.000 euros) sur un compte bancaire en Suisse pour ce vote.

Mais ça, Renée Le Roux ne le sait pas lorsque cinq mois après, en mars 1978, elle finit par signaler la disparition de sa fille. Elle confie également aux enquêteurs ses soupçons concernant un homme : Maurice Agnelet, un avocat de 39 ans devenu l’amant d’Agnès après s’être occupé des modalités du divorce de cette dernière. Cette inquiétude est renforcée par la découverte d’un mot dans l’appartement de la jeune femme : « Désolée, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien. Je désire que Maurice s’occupe de tout. » L’hypothèse du suicide est évidemment privilégiée, mais les enquêteurs sont toutefois intrigués par cet avocat à la réputation sulfureuse.

Maurice Agnelet en 1984. ll est condamné dans le volet financier du dossier mais un non-lieu a été rendu sur le volet criminel - Eric GAILLARD

C’est ainsi qu’ils découvrent le pot-de-vin lors du conseil d’administration. Ils s’aperçoivent que l’argent a été versé sur un compte ouvert au nom des deux amants. Surtout, ils apprennent que quelques mois après la disparition de l’héritière, Maurice Agnelet a transféré la totalité de la somme sur un autre compte. Toujours en Suisse mais ouvert, cette fois, avec une autre maîtresse, Françoise Lausseure, qui deviendra sa femme. Et que penser de ces témoignages racontant son comportement étrange lors des deux tentatives de suicide de la jeune femme ? C’est lui qui a appelé les pompiers les deux fois mais a donné à chaque fois une mauvaise adresse…

Une seconde maîtresse et un alibi en Suisse

L’homme est longuement entendu mais dispose d’un alibi de taille : Françoise Lausseure affirme qu’à la Toussaint 1977, ils étaient ensemble à Genève. Les moyens à la disposition des enquêteurs ne sont pas ceux d’aujourd’hui : il n’y a pas de vidéosurveillance, de téléphonie… Surtout, le corps d’Agnès Le Roux n’a toujours pas été retrouvé. En 1985, un non-lieu est finalement rendu sur le volet criminel, faute d’éléments probants. Maurice Agnelet n’est condamné que sur le volet financier, pour complicité d’achat de vote.

Sans la ténacité du clan Le Roux, Renée en tête, l’affaire en serait probablement restée là. Pour éviter la prescription, une plainte pour recel de cadavre visant Françoise Lausseure est déposée. Puisque Maurice Agnelet était avec elle le week-end où Agnès Le Roux a disparu, elle pourrait savoir où se trouve son corps, estime la matriarche. En juin 1999, coup de théâtre : la maîtresse de Maurice Agnelet avoue avoir menti. Le week-end de la Toussaint 1977, Françoise Lausseure était bien en Suisse, mais sans lui. Pourquoi ce revirement ? Le couple s’est séparé depuis quelques années, et elle ne veut plus se mettre en danger pour un homme qu’elle n’aime plus.

Méandre judiciaire

Maurice Agnelet est mis en examen quelques semaines plus tard et en 2006, l’affaire arrive aux assises des Alpes-Maritimes. C’est la foule des grands jours dans le prétoire : tous les matins pendant un mois, le public se presse devant le tribunal. Dans ce dossier, il n’y a pas de corps, pas d’arme, pas d’aveux, pas de témoin. Juste un faisceau d’éléments incriminant. Maurice Agnelet déconcerte. Par son flegme, sa décontraction, son insolence, aussi. Mais le doute profitant à l’accusé, il est acquitté. Le parquet général fait appel et l’année suivante, à Aix-en-Provence, se tient le second procès. Mêmes protagonistes, même dossier, même foule des grands jours. Sauf que cette fois, à la stupeur générale, Maurice Agnelet est condamné pour assassinat à vingt ans de réclusion criminelle. Le jury a eu une lecture différente et estime qu’il y a suffisamment d’éléments pour condamner l’ancien amant d’Agnès Le Roux.

Maurice Agnelet à son dernier procès en 2014, à Rennes - JEAN-SEBASTIEN EVRARD

Fin de séance, tout le monde rentre chez soi ? Pas du tout, l’affaire Agnès Le Roux contient plus de rebondissements qu’une série américaine à suspense. En janvier 2013, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France dans ce dossier, estime que le verdict n’est pas suffisamment motivé. Le procès en appel doit donc se rejouer. Il s’ouvre en 2014, vingt-sept ans après la disparition de la jeune femme, à Rennes. Cette fois, il y a beaucoup moins de monde. Le dossier a vieilli, les protagonistes aussi. Maurice Agnelet a 76 ans. Il apparaît le visage marqué, cheveux blancs, s’appuie sur une canne. Mais dans le prétoire, l’homme est combatif, il se défend vivement. Jusqu’à ce que tout bascule, à l’aube de la quatrième et dernière semaine du procès.

« J’ai un cas de conscience »

« J’ai un cas de conscience. J’ai un témoignage à apporter : je suis convaincu que mon père est le meurtrier. » Au cours du procès, Guillaume Agnelet, le fils aîné de l’accusé, s’est rendu au parquet de Chambery – ville dans laquelle il réside – pour faire une déclaration qui sera lue à la cour. Sa conviction, explique-t-il, s’appuie sur trois souvenirs. Le premier est une confidence de son père lorsqu’il avait 14 ans. « Tant qu’il ne retrouve pas le corps, je suis tranquille… Et moi, je sais où il est », lui aurait-il dit. Le second date de l’époque où il était étudiant. Guillaume Agnelet évoque une discussion avec sa mère, Anne Litas, qui entend lui révéler qui est « vraiment » son père. Elle affirme que c’est lui qui a tué Agnès Le Roux d’une « balle dans la tête » alors qu’ils étaient partis faire du camping en Italie, près de Monte Cassino. Selon son récit, il « a jeté le corps dénudé dans une rivière, a abandonné la voiture avec les clés sur le contact et il est rentré à Nice en train ». Le dernier date de 1999. Françoise Lausseure vient de lui retirer son alibi et il répète, devant ses deux fils : « tant qu’il ne retrouve pas le corps, je suis tranquille ».

La cour est sous le choc. La famille a toujours fait bloc autour du patriarche. « C’est du délire, réagit Maurice Agnelet. Je savais que Guillaume était en pleine dépression. Il ne mesure pas l’importance de ce qu’il vient de dire. » Le frère cadet, Thomas, est interrogé, notamment sur la dernière confidence. Il réfute catégoriquement les propos de son aîné. Anne Litas est également entendue. Elle aussi nie fermement, évoque des soucis mentaux. « Je sais que ce témoignage va sceller la rupture avec ma famille, c’est-à-dire avec ma mère et mon frère », avait indiqué Guillaume dans sa déclaration. La cour assiste en direct à cette prophétie qui se réalise.

Entendu en visioconférence puis une nouvelle fois physiquement, Guillaume Agnelet réitère ses propos, explique avoir décidé de parler car rongé par ce secret de famille. Quelques jours plus tard, l’accusé sera condamné à vingt ans de réclusion pour assassinat. Ses dénégations n’ont pas convaincu les jurés. Il est mort en janvier 2021, à l’âge de 82 ans. Près de quarante-quatre ans après la disparition d’Agnès Le Roux, dont le corps n’a jamais été retrouvé.

