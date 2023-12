Une plainte pour « homicide involontaire » visant l’hôpital d’Hyères (Var) a été déposée le 12 décembre dernier au tribunal de Toulon par la famille de Lucas, un jeune homme de 25 ans décédé dans les couloirs des urgences après une dizaine d’heures d’attente, rapporte Mediapart.

Cette tragique histoire remonte au 30 septembre dernier. Pris depuis la veille de vomissements, de crampes d’estomacs et de douleurs abominables aux côtes et aux poumons, la compagne du jeune Varois appelle les pompiers qui le transportent à l’hôpital où il succombe une dizaine d’heures plus tard d’un méningocoque sans prise en charge appropriée.

Toujours selon Mediapart, le médecin en charge cette nuit-là rédigeait une note d’observation des manques de moyens à disposition et de la mise en danger des patients. En cause notamment l’absence de box scopé (dispositif qui sert à suivre les données vitales des patients) aux urgences et la pénurie d’adrénaline que cherchaient désespérément les infirmiers au moment de l’arrêt cardiaque de Lucas.