Ils sont soupçonnés d’avoir monté un petit empire immobilier à Laval (Mayenne) en achetant des appartements qu’ils louaient ensuite à des prostituées de passage. Trois membres d’une même famille ont été mis en examen en fin de semaine pour proxénétisme aggravé et blanchiment avant d’être placés sous contrôle judiciaire, rapporte Ouest-France.

Entre 2020 et 2023, les trois mis en cause, un homme d’une trentaine d’années, son épouse et sa, auraient loué des appartements meublés à des centaines de prostituées, originaires pour la plupart d’Amérique du Sud. Avec un loyer à 80 euros la nuit, leur business était pour le moins rentable. Lors des perquisitions, deux véhicules Porsche ont été saisis et des dizaines de milliers d’euros bloqués sur des comptes et contrats d’assurance-vie.

Bien implantée à Laval, la famille avait récemment acheté de nouveaux appartements à Rennes et à Vannes et projetait déjà de s’installer dans le Finistère et les Côtes-d’Armor.