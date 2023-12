L’Australie touchée par des inondations éclair, potentiellement meurtrières

Un important centre touristique sous les eaux, un aéroport, une fillette frappée samedi par un éclair dans le sud du Queensland... Les éléments se déchaÎnent ces derniers jours sur l'Australie. Des pluies proches des records ont aussi provoqué des inondations potentiellement meurtrières dans l’Etat australien du Queensland (nord-ouest), annonce ce dimanche les autorités.

Ces crues ont particulièrement frappé la ville de Cairns où jes cours d’eau de la région étaient déjà saturés après le passage d’un cyclone tropical cette semaine, qui avait inondé des autoroutes et provoqué des chutes d’arbres. Certaines régions de l’Etat ont enregistré plus de 600 millimètres de précipitations ces dernières 24 heures, et que 500 millimètres supplémentaires pourraient tomber durant les prochaines 24 heures, a indiqué dimanche la météorologue Laura Boekel. « Ces inondations éclair peuvent être dangereuses et meurtrières précisément en raison de leur caractère soudain », a-t-elle dit lors d’une conférence de presse.

Une « situation très grave »

La situation « est très grave, et pourrait empirer », a déclaré le Premier ministre du Queensland Steven Miles. « J’ai parlé avec des gens qui ont vécu toute leur vie sur le terrain dans l’extrême nord de l’Etat et qui disent qu’ils n’ont jamais rien vu de pareil », a-t-il ajouté. Ce dernier a également a indiqué que la montée rapide des eaux avait conduit à la fermeture de l’aéroport de Cairns, où l’on redoute des crues supérieures aux inondations record engendrées par un cyclone en 1977. Quelque 10.500 personnes se retrouvent privées d’électricité dans l’Etat, a-t-il ajouté.Les services de secours ont également procédé à de multiples évacuations et sauvetages, et cinq centres d’urgences ont été ouverts. Aucun décès ou disparition n’a toutefois été signalé à ce stade.

Un haut responsable des services d’incendie et de sécurité, Stephen Smith, a appelé les habitants à rester chez eux. « Ces événements peuvent mettre la vie en danger, pas la peine que les gens sortent pour aller ici ou là », a-t-il dit.