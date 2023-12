Nouveau drame dans le détroit du pas de Calais. Un migrant est mort, dans la nuit de jeudi à vendredi, et un autre a été gravement blessé au large de Grand-Fort-Philippe, dans le Nord, après le naufrage de l’embarcation sur laquelle ils tentaient de rejoindre les côtes anglaises avec une soixantaine d’autres personnes, a annoncé, ce vendredi, la préfecture maritime française.

Au total, 66 personnes ont été secourues dont ces deux victimes retrouvées « inconscientes ». L’une d’elles, « au pronostic vital engagé, a été évacuée par hélicoptère vers l’hôpital de Calais » et la seconde « n’a malheureusement pas pu être réanimée », a affirmé la préfecture, dans un communiqué.

Embarcation de migrants en difficulté

En milieu de nuit, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime (Cross) a été informé « qu’une embarcation de migrants » était en difficulté « à moins de huit kilomètres des côtes au large de Grand-Fort-Philippe », près de Dunkerque, avec une soixantaine de personnes à bord, a-t-elle relaté. Le Cross a alors engagé un navire de sauvetage pour secourir les naufragés, arrivé dans la zone « à 0h30 », a-t-elle poursuivi. En se rapprochant de l’embarcation, l’équipage a informé le Cross que l’un des boudins de l’embarcation était « dégonflé » et que des personnes étaient « à l’eau ».

L’ensemble des naufragés secourus ont été « débarqués et pris en charge au port de Calais ». Les recherches sur la zone se poursuivent par moyens aériens et maritimes, a précisé la préfecture. A 10h30, aucun autre naufragé n’a été retrouvé à la dérive en mer dans le secteur de recherches mais deux personnes seraient encore portées disparues. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est attendu à Calais, ce vendredi matin, où il doit rencontrer des policiers et des gendarmes engagés dans la lutte contre l’immigration irrégulière.