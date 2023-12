Une trentaine de tags insultants et homophobes ont été retrouvés sur des murs, mercredi, à Bessan (Hérault), une commune de 5.000 habitants, près de Béziers. Certaines de ces inscriptions visent directement les gendarmes et le maire du village, et vice-président de l’agglomération Hérault Méditerranée, Stéphane Pépin-Bonet (divers droite).

Si ces imbéciles pensent que cela va empêcher le maire et la gendarmerie d'agir, ils se trompent. Nos actions gênent leurs magouilles et trafics. Notre détermination est totale. Rira bien… pic.twitter.com/OKVfZ0cnfe — Stéphane Pépin-Bonet (@pepin_bonet34) December 13, 2023





De son côté, également sur X, le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, a condamné « fermement ces actes graves », mercredi soir. « J’apporte tout mon soutien au maire Stéphane Pépin-Bonet. Les gendarmes sont pleinement mobilisés pour retrouver les auteurs de ces tags », écrit-il. Une enquête a été ouverte, à Bessan.