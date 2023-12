Une histoire qui ressemble étrangement à celle de l’arnaqueur de Tinder, ayant fait l’objet d’une série sur Netflix. Le quotidien Libération révèle l’histoire de Lesty, un homme de 39 ans aux airs d’amant attentionné sur son profil Tinder mais qui s’est révélé être un profiteur ayant noué de multiples relations avec des femmes qui l’accusent de leur avoir soutiré de l’argent et d’avoir falsifié des tests d’infections sexuellement transmissibles et ce, depuis au moins quatre ans.

« Entre 2019 et 2023, 27 femmes disent avoir été en couple avec Lesty et victimes de ses nombreux mensonges. L’homme de 39 ans, féru d’applications de rencontres et particulièrement de Tinder, s’y présentait sous différents prénoms (Calvin ou Tyam), à la recherche d’une relation sérieuse et de projets d’avenir », explique le quotidien.

Onze plaintes déposées

Selon les informations du quotidien, onze plaintes ont été déposées contre l’homme de 39 ans depuis septembre 2023 pour des faits d’escroquerie, d’usurpation d’identité et d’abus de faiblesse, sur des sommes allant jusqu’à 3.000 euros. Quatre plaintes mentionnent également une mise en danger d’autrui car Lesty aurait présenté à toutes ses victimes des bilans sérologiques IST trafiqués, afin d’avoir des rapports sexuels non-protégés.

Contacté par Libération, Lesty a souhaité répondre par la voix de son avocate, Caroline Simon-Provo. Lesty admet qu’il y a eu « des échanges d’argent mais des remboursements sont en cours ». « Mon client se défend d’avoir fait quoi que ce soit de répréhensible » et « a déposé deux plaintes », a annoncé son avocate au quotidien.