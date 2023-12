Les élèves et toute la communauté éducative sont sous le choc. Ce mercredi matin un peu avant 10 heures, un grave incident s’est produit au collège des Hautes-Ourmes dans le quartier du Blosne au sud de Rennes. En plein cours, une élève de 12 ans a sorti un couteau et a menacé sa professeure sans la blesser, a-t-on appris de source policière. Selon le procureur de la République de Rennes, la collégienne, née en 2011 à Marseille, « est venue en cours armée d’un grand couteau avec l’intention, semble-t-il, de tuer sa professeure d’anglais. »

L’adolescente aurait brandi l’arme vers sa professeure qui s’est enfuie en courant. « Elle l’aurait suivie avant d’être désarmée par le personnel de l’établissement », poursuit Philippe Astruc. On ignore pour l’heure les raisons de son geste. Une enquête criminelle, confiée à la sûreté départementale de Rennes, a été ouverte.

Tentative d’agression au collège des Hautes-Ourmes ce matin : le recteur @emmanuel_ethis s’est rendu immédiatement sur place pour accompagner l’équipe et veiller à la prise en charge des élèves et des personnels.

Pas de blessés, une cellule d'écoute est en place. pic.twitter.com/BZ0pAVouVu — Académie de Rennes (@acrennes) December 13, 2023





Dès l’alerte donnée, tous les cours ont été suspendus au collège des Hautes-Ourmes et les élèves confinés en classe. Le recteur de l’académie de Rennes Emmanuel Ethis s’est aussitôt rendu sur place « pour accompagner l’équipe et veiller à la prise en charge des élèves et des personnels », indique le rectorat sur X. Une cellule d’écoute va être mise en place au sein de l’établissement.

Nathalie Appéré, maire de Rennes, a réagi à cette tentative d'agression sur X, saluant « le sang-froid des équipes du collège des Hautes-Ourmes. » Situé dans le quartier populaire du Blosne, ce collège est le seul de Bretagne à être intégré dans le réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep+).