Joseph et Alicia Ortega sont heureux. A 80 et 70 ans, ils sont mariés depuis un demi-siècle. Et en ce 24 décembre 2008, les voici entourés de leurs cinq enfants, Sylvia, Charles, James, Alicia et Leticia. Il y a aussi leurs petits-enfants, et la famille élargie. Au total, entre 25 et 30 personnes réveillonnent joyeusement dans la maison familiale de Covina, en Californie, comme le rapporte à l’époque le Los Angeles Times. La majeure partie des enfants jouent près de la piscine, dans le jardin, ou aux jeux vidéo dans le fond de la maison. Un ado de 17 ans préfère, lui, se mettre devant l’ordinateur au premier étage. La fraîche soirée touche à sa fin, et quelques convives commencent à se diriger vers la sortie.

Mais peu avant 23h30, on frappe à la porte. Dans cette ambiance chaleureuse, personne ne se méfie. C’est la fille de Leticia, 8 ans, qui se précipite vers l’entrée. « Père Noël ! Père Noël ! », se réjouit-elle. La fillette tombe alors nez à nez avec celui qu’elle attendait. Enfin presque. Car c’est une version sombre et armée du personnage à la barbe blanche et au costume rouge qui apparaît sur le pas de la porte. Dans sa hotte, pas de cadeaux, mais plusieurs armes de poing de 9 mm. Et un paquet emballé dissimulant un compresseur d’air capable de pulvériser du carburant.

La tuerie du père Noël

Sous le costume de père Noël se cache en réalité l’ex-mari de Sylvia Ortega, 43 ans, Bruce Jeffrey Pardo, de deux ans son aîné. L’accord de leur divorce a été prononcé une semaine auparavant : il va garder la maison, elle recevra un versement de 10.000 dollars et pourra conserver la bague de fiançailles en diamant et le chien de la famille. Un divorce qui sera rapidement identifié par les enquêteurs comme le mobile du crime.

A peine la porte ouverte, un coup de feu d’une arme semi-automatique part directement en direction du visage de la petite fille qui aurait, selon une source proche de l’enquête citée par le LA Times, tourné la tête au dernier moment. Elle est miraculeusement seulement blessée à la joue. Mais ce n’est que la première détonation d’une nuit d’horreur. Alors que les tirs pleuvent, les deux oncles de la fillette, Charles et James, tombent à terre. Le premier reconnaît l’assaillant et prend le temps de crier « C’est Bruce ! ». Malgré leurs blessures, ils se relèvent : « Même ensanglantés, ils se sont levés, se sont mis debout. Ils ont essayé de l’attraper, de l’arrêter. Mais n’ont pas pu », racontera au journal local Irma Chapa Ortega, nièce de Joseph et Alicia, qui vit au Mexique.

Seize personnes deviennent orphelines

S’ensuivent des exécutions. Bruce Jeffrey Pardo semble déterminé à tuer tout le monde, sans distinction. Plusieurs invités qui s’apprêtaient à quitter les lieux sont proches de la porte, et donc particulièrement exposés. Les grands-parents, Joseph et Alicia Ortega, leurs trois filles ainsi que les deux belles filles, Teresa et Cheri, s’abritent pour éviter les balles.

« Tout le monde a commencé à paniquer, et nous avons tous plongé sous la table de la salle à manger », raconte péniblement à la police, lors de son appel au 911, Leticia. La mère de la fillette qui a ouvert la porte sera la seule survivante parmi les enfants de Joseph et Alicia Ortega. Heureusement, les plus jeunes convives se trouvent loin de la fusillade. Outre la petite fille blessée par le premier coup de feu, une adolescente de 16 ans reçoit une balle dans le dos, mais survit. Le bilan de ce réveillon est irréel. Neuf personnes meurent : les deux grands-parents, quatre de leurs enfants, deux belles-filles et un petit-fils. Seize personnes deviennent orphelines. En l’espace de quelques secondes, la fête de famille s’est transformée en bain de sang.

Mais Bruce Jeffrey Pardo n’en a pas fini. A l’aide de son compresseur d’air, le criminel pulvérise du carburant dans la maison. Son idée : l’enflammer à l’aide d’une fusée éclairante. Mais les flammes des feux de cheminées déclenchent une explosion qui finit d’achever les blessés et tue l’adolescent de 17 ans qui se trouvait à l’étage. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, la maison de famille s’est transformée en brasier. Une paire de fausses lunettes et un bonnet rouge et blanc gisent devant l’entrée de la maison.

Un billet pour l’Illinois, des cartes du Mexique

Avant de sonner chez les Ortega, le tueur avait tout prévu pour sa cavale. Il a sur lui 17.000 dollars emballés sous plastique et scotchés à son corps et un billet d’avion pour l’Illinois, afin de rendre visite à un vieil ami de lycée. Les enquêteurs soupçonneront qu’il s’agissait d’un leurre, puisqu’il a aussi laissé, devant le domicile de l’avocat de son ex-femme, une Toyota. A l’intérieur, des vivres, des cartes du sud-ouest des États-Unis et du Mexique, un baril d’essence et deux ordinateurs.

Mais voilà que cette ordure de père Noël est brûlé aux bras, aux jambes, au dos et dans le cou aux second et troisième degrés. Il est donc contraint de changer de plan. Bruce Jeffrey Pardo s’éloigne de Covina dans une voiture bleue, tous feux éteints, selon un voisin.

Il se rend finalement dans la maison de son frère à Sylmar, à 65 km des lieux du crime. Il est seul. Son costume de père Noël s’est collé à sa peau brûlée. Son corps inerte sera retrouvé par son frère à 3h10 le matin du 25 décembre, sur le canapé du salon. Il s’est tiré une balle dans la bouche.

Les survivants de la tuerie resteront à jamais marqués par ce réveillon cauchemardesque. Leticia est la seule survivante de la fratrie. Cinq ans après, elle tente de préserver un semblant de tradition en apprenant à reproduire la recette phare de sa mère Alicia : le pozole, rapportait CBS en 2013. « Partout où l’on se tourne, il y a des souvenirs de ce que nous avions l’habitude d’avoir, puis des souvenirs de cette nuit-là. On ne peut pas y échapper », raconte-t-elle alors à la chaîne d’information. Noël « sera toujours là, et nous continuons à le célébrer ».