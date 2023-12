Des dizaines de ballots flottaient en pleine mer. Entre 650 et 700 kg de cocaïne ont été saisis en novembre au large de Fécamp (Seine-Maritime), d’après des sources proches de l’enquête. La découverte a été faite « par hasard » par un pêcheur, selon l’une de ces sources.

Selon le site Actu 17, la marchandise a été estimée à 22 millions d’euros à l’achat en gros. « Il pourrait s’agir d’un drop off [largage en mer] qui a échoué en partie », selon la deuxième source proche de l’enquête.

Les ports surveillés

Le drop off consiste pour les trafiquants à larguer en mer des ballots de drogue, parfois reliés entre eux par des cordages, qu’un second bateau est chargé de récupérer pour le compte des destinataires. « On a constaté une baisse du volume des saisies dans les ports ces derniers mois, mais une augmentation des drop off. Aujourd’hui c’est plus compliqué de sortir des marchandises des ports », a confié en novembre Stéphanie Cherbonnier, cheffe de l’Ofast (Office antistups).

En avril, la police douanière italienne a récupéré deux tonnes de cocaïne, d’une valeur de 400 millions d’euros, conditionnée dans 70 ballots dérivant en pleine mer près de la Sicile. En 2022, plus de 27,7 tonnes de cocaïne ont été saisies en France, selon le ministère de l’Intérieur.