Le drame s’est produit peu après 20 heures samedi soir près de Calais. Les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu sur un wagon de fret qui contenait du papier, rapporte le quotidien la Voix du Nord.

Un incendie dont l’origine pourrait être humaine. Contactée par nos confrères, la SNCF indique que « des personnes aux abords des rails auraient tenté de monter sur le train de marchandises mais l’électrocution de l’une d’entre elles a provoqué un départ de feu sur le wagon ». Malgré les secours, la personne est morte dans l’incendie. Selon une information de la Voix du Nord, il s’agirait d’un homme, un migrant dont on ignore pour l’instant l’origine et l’âge. D’autre part, un autre homme, âgé de 16 ans et d’origine soudanaise qui présentaient des blessures superficielles, a été pris en charge par les médecins et la police.