Que serait la France sans Napoléon ? Le 24 décembre 1800, celui qui régnera quelques années plus tard sur l’Hexagone et l’Europe a bien failli passer à côté de son destin impérial. En ce soir de Noël, il se rend à l’opéra avec son épouse, Joséphine de Beauharnais. Au programme : l’oratorio Die Schöpfung, du compositeur autrichien Joseph Haydn. Le carrosse du premier consul, à bord duquel se trouvent aussi deux généraux et son aide de camp, file à toute allure dans les rues de Paris. Bonaparte est en retard. Un peu ivre, César, son cochet, s’est lancé dans une course effrénée dans la capitale pour rattraper le temps perdu.

Il est 20 heures lorsque la voiture du premier consul, précédée d’une escorte de cavaliers, s’engouffre dans la rue Saint-Nicaise, dans le 2e arrondissement. Elle s’apprête à tourner dans la rue Saint-Honoré. Soudain, une explosion d’une violence inouïe retentit. La rue est dévastée. Les vitres des maisons alentour ont volé en éclat, les corps des nombreuses victimes gisent sur les pavés mouillés par la pluie. Napoléon, lui, s’en sort miraculeusement. Voulant montrer qu’il n’était pas atteint, il décide de ne rien changer à ses plans initiaux et se rend à l’opéra, comme si de rien n’était. « La rumeur l’a précédée. On se dit : est-ce qu’il est mort ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Quand on le voit apparaître, forcément, ça va être une acclamation », raconte l’historien David Chanteranne, auteur du livre Les douze morts de Napoléon *.

Une « mauvaise charrette »

En arrivant au théâtre des Arts, Bonaparte, qui est au pouvoir depuis un peu plus d’un an, a pris place dans sa loge et a « été fort applaudi », raconte, dans son édition du 26 décembre 1800, le journal La Clef du cabinet des souverains. « Il avait à côté de lui le général Sprengporten et l’on ne voyait sur son visage aucune altération qui pût annoncer le péril qu’il venait de courir lui et sa suite. »

Le Courrier des spectacles donne, pour sa part, davantage de détails sur l’explosion. « Une mauvaise charrette », attachée à un cheval, a été placée au milieu de la chaussée pour barrer le chemin au carrosse du premier consul. Une « machine infernale » – des barils remplis de poudre et de ferraille – a été placée dessus et dissimulée par de la paille. Le cocher de Bonaparte, qui allait pourtant « extrêmement vite, a eu l’adresse de l’éviter ». Le véhicule piégé rate sa cible, mais le quartier est ravagé. Au total, 22 personnes sont décédées, et une cinquantaine d’autres blessées. Sans compter les chevaux touchés. Parmi les victimes, une jeune fille de 14 ans qui avait été payée pour tenir la charrette piégée.

Un acte « terroriste »

« C’est un acte terroriste, souligne David Chanteranne. Même si Bonaparte était le personnage visé, il devait forcément y avoir des victimes collatérales. L’objectif de cette action était de toucher le plus grand nombre, pour marquer l’opinion publique et les mentalités ». Une enquête est aussitôt ouverte, car « Napoléon veut trouver tout de suite les coupables », poursuit l’historien. Les policiers, placés sous les ordres du ministre Fouché, utilisent alors des techniques modernes « comme le portrait-robot », et fouillent dans leurs fichiers pour tenter d’identifier les auteurs. « C’est la première fois que cela a été fait avec autant d’importance. »

Bonaparte est, en tout cas, bien décidé à profiter de la situation pour faire le ménage chez ses adversaires. Cet attentat lui « permettra de justifier une reprise en main de la situation politique de l’époque », explique David Chanteranne. Il frappe en particulier le camp jacobin, qui conteste son pouvoir. Une liste de 130 suspects est établie. Les malheureux sont arrêtés et condamnés à la déportation, sans procès. Une dizaine d’autres sont guillotinés. Les investigations finiront pourtant par révéler que l’attaque avait été ourdie par des chouans royalistes. Son commanditaire est identifié : il s’agit de Georges Cadoudal, commandant de l’armée catholique et royale de Bretagne.

Conspiration royaliste

A l’époque, « les royalistes tentent par tous les moyens d’abattre le pouvoir central et d’installer Louis XVIII sur le trône », rappelle l’historien. Cadoudal a envoyé à Paris trois officiers, chargés d’éliminer le premier consul. Ces derniers achètent un cheval et une charrette et s’enferment plusieurs jours dans un appartement conspiratif, rue de Paradis, pour préparer la bombe qui devait exploser sur le passage de Bonaparte. « Mais leur projet, bien préparé, va échouer lamentablement et fera des victimes collatérales », note David Chanteranne.

Deux membres du commandant chouan, Pierre Robinault de Saint-Régeant et François-Joseph Carbon, sont arrêtés et guillotinés en place de Grève le 20 avril 1801. Le troisième, Joseph Picot de Limoëlan, parvient à quitter Paris et à gagner les Etats-Unis. Georges Cadoudal, lui, s’enfuit en Angleterre en mars 1802. Il sera interpellé deux ans plus tard, à Paris, après avoir tenté une nouvelle fois de renverser Napoléon Bonaparte. Condamné à mort, il criera à trois reprises, sur l’échafaud : « Vive le roi ! ».

Un pouvoir renforcé

L’attentat de la rue Saint-Nicaise n’aura au final pas affaibli Bonaparte. Au contraire. « Il s’est rendu compte que son pouvoir ne tenait qu’à un fil », observe David Chanteranne. Et l’historien d’ajouter : « Pour l’installer durablement, il faut le renforcer avec les institutions. Il va donc border politiquement, économiquement, dynastiquement, un pouvoir qui était instable. C’est ce qu’il va faire les années suivantes, entre 1801 et 1812. Il n’était que premier consul, il va devenir consul pour dix ans, puis consul à vie. Et enfin, en 1804, empereur. Il se dit que, même s’il lui arrive quelque chose, il aura des successeurs éventuels. »

* « Les douze morts de Napoléon » , de David Chanteranne, éditions « Passés/Composés », décembre 2020, 256 pages, 21 euros.