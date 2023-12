Il n’a plus donné signe de vie depuis le 27 novembre. Vers 3 heures du matin, Aurian Ben Moussa aurait envoyé un message « alarmant » à sa tante, selon sa sœur. Et depuis ? Plus rien. Agé de 25 ans et domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), le jeune homme fait l’objet d’un appel à témoins lancé par la police de Nantes.

[#DisparitionInquiétante]

Si vous avez des informations contactez immédiatement les enquêteurs de la sûreté départementale de #Nantes.

Merci pour vos🔃 pic.twitter.com/mKigkTRjRk — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) December 7, 2023





Le jeune homme a les cheveux bruns et courts, les yeux marron foncé, mesure environ 1,71 mètre et présente une corpulence athlétique. Lors de sa disparition, il portait un sweat à capuche blanc de marque « North Face » , un bas de jogging noir Adidas et des baskets noires et blanches. Toute personne susceptible d’aider les enquêteurs peut prévenir l’unité des enquêtes générales au 06 08 83 86 82.