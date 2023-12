L’inquiétude a gagné les petites communes de Mannevillette et Epouville, dans la banlieue du Havre. Entre le 17 octobre et le 1er décembre, quatre signalements ont été faits auprès des gendarmes de Seine-Maritime pour des « comportements ressentis comme suspects par des enfants ». Si aucune plainte n’a été déposée, le procureur de la République du Havre a ouvert une enquête et lancé un appel à témoin. La surveillance a également été renforcée aux abords des écoles ou des arrêts de bus.

Selon les témoignages des enfants, ils ont été approchés par des automobilistes alors qu’ils se trouvaient dans la rue, parfois à proximité de leur école. Dans un communiqué publié lundi, le parquet précise toutefois que « les éléments d’identification fournis par les jeunes plaignants divergent ». « Les témoignages ne permettent pas de caractériser des infractions pénales, insiste une source au sein de la gendarmerie. On ne parle pas de tentatives d’enlèvement qui ont échoué. »

Les investigations, confiées à la brigade de gendarmerie du Havre se poursuivent. « Toute personne susceptible de fournir de plus amples renseignements » est invitée à se faire connaître.