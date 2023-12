Dans la nuit de lundi à mardi, aux environs de 23h30, un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’habitation à Longuenesse, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, le feu a pris dans un appartement situé au 3e étage du bâtiment.

Le bilan humain est lourd. Un homme est mort après s’être jeté depuis le 3e étage pour échapper aux flammes. Une femme enceinte a été gravement blessée après s’être elle aussi défenestrée. Âgée de 28 ans, selon l’AFP, elle a été transportée en urgence au centre hospitalier de Lille. Selon le parquet de Saint-Omer, joint par 20 Minutes, son pronostic vital n’est a priori plus engagé.

Quatre policiers blessés pendant l’intervention

Dans l’immeuble se trouvaient aussi d’autres personnes, lesquelles ont été évacuées par des policiers de la BAC rapidement arrivés sur place. Quatre d’entre eux ont été légèrement blessés, intoxiqués par les fumées, ainsi que neuf occupants du bâtiment.

Une cinquantaine de pompiers et le déploiement de plusieurs lances à eau ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Selon la préfecture, les circonstances exactes de l’incendie « ne sont pas encore connues à ce stade ». Cette même source précise qu’une « enquête est en cours sous l’autorité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Omer ». « On sait que l’incendie est parti de l’appartement du 3e étage mais rien encore sur les causes hormis quelques rumeurs non vérifiées », a précisé le procureur de Saint-Omer à 20 Minutes.

Plus d’informations à venir sur 20minutes.fr…/…