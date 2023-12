Nouveau drame dans le Val-d’Oise. Un adolescent de 15 ans a été tué par arme blanche lundi en fin d’après-midi lors d’une rixe entre bandes rivales des communes de Domont et d’Ezanville (Val-d’Oise), a appris l’AFP auprès du parquet de Pontoise et des gendarmes. Les faits ont eu lieu vers 18h15 sur la commune de Domont et ont impliqué des « jeunes gens qui se connaissaient », d’après le parquet de Pontoise, confirmant une information du site Actu 17.

« On serait sur un phénomène assez classique de bagarre entre bandes », a précisé la gendarmerie. Dans cette rixe, l’adolescent a été blessé à l’arme blanche. Les pompiers ont tenté de le réanimer mais il est décédé des suites de ses blessures.

Une bagarre impliquant une vingtaine de personnes

Au moins un autre jeune homme a été blessé au cours de cette bagarre impliquant une vingtaine de personnes, selon la gendarmerie. « L’enquête est en cours pour identifier les participants », selon le parquet de Pontoise.

Ouverte pour homicide, elle a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Montmorency et à la section de recherche de Versailles. D’importants effectifs de forces de l’ordre ont été déployés lundi en soirée dans le secteur. Depuis quelques jours, le département est le théâtre d’importantes violences. Un adolescent est décédé samedi soir après avoir reçu un coup de couteau d’un homme qu’il tentait d’agresser. Vendredi, un homme a trouvé la mort après avoir été tué d’un coup de couteau à Fosses.