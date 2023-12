Introuvable durant six jours, puis interpellé samedi matin à Montpellier, le jeune Valentin est passé aux aveux. « Je confirme qu’il a avoué aux gendarmes être l’auteur du meurtre de ses parents », indique ce dimanche matin Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble, ajoutant qu’il n’en « dira pas plus à ce stade ».

Lundi, un violent incendie s’est déclenché à Châteauvilain, un village de l’Isère, entre Lyon et Grenoble. Deux corps calcinés ont été retrouvés dans les décombres de l’habitation, où vivaient un couple et ses deux enfants. Le plus âgé des garçons avait quitté le domicile la veille pour se rendre à Lyon, où il étudie.

Valentin, le cadet âgé de 15 ans, était porté disparu depuis le drame. Les enquêteurs avaient d’ailleurs lancé un avis de rechercher en fin de semaine afin de le retrouver en tant que « témoin ».