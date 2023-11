Le dirigeant du refuge animalier L’arche de Noël, à Béziers (Hérault), âgé de 71 ans, a été placé en garde à vue, a indiqué Raphaël Balland, le procureur de Béziers, ce jeudi. Il est accusé de maltraitances et d’abandons d’animaux domestiques, de dépôts sauvages de déchets, et de travail dissimulé, en raison d’une activité de ventes de chiens non-déclarée.

Ce refuge a fait l’objet d’une perquisition, « sur la base d’une enquête préliminaire ouverte depuis plusieurs mois, à la suite de dénonciations portant sur de possibles maltraitances d’animaux domestiques, en particulier de chiens », indique le procureur.

Des chiens « visiblement mal nourris ou mal soignés »

Les enquêteurs ont retrouvé 86 chiens, des adultes et des chiots, « visiblement mal nourris ou mal soignés, détenus dans des espaces sales ou inadaptés à leur taille et à leur nombre », mais aussi neuf tortues de terre et huit tortues de Floride, deux serpents et de nombreux oiseaux. Le parquet précise qu’un serpent, mort, a également été découvert.

Les animaux ont été pris en charge par des associations. « Le parquet de Béziers décidera des suites judiciaires à l’issue des investigations », indique le procureur.