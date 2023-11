Des inscriptions et des menaces islamophobes avaient déjà eu lieu contre deux autres mosquées en France. Des tags, en lien avec le meurtre du jeune Thomas à Crépol dans la Drôme, ont été cette fois été découverts sur la future mosquée d’Angers (Maine-et-Loire), a indiqué jeudi le président de l’Association des musulmans de la ville. « La mosquée d’Angers en construction vient de faire l’objet une nouvelle fois de dégradations », avec ces tags découverts lundi, a fait savoir Mohamed Briwa, confirmant une information du Courrier de l’Ouest. « L’inscription "justice pour Thomas" découverte sur la clôture de la mosquée a été interprétée par les responsables et fidèles comme la volonté de ses auteurs de faire le lien entre la mort tragique du jeune lycéen et les musulmans », a ajouté le président de l’Association des musulmans d’Angers.

Une plainte déposée

Outre cette inscription, des portraits du jeune Thomas ont été placardés avec les mentions « Massacre de Français, stop ! autodéfense », selon Mohamed Briwa. « Rendre les musulmans responsables de la mort de Thomas est une injustice insupportable », a-t-il poursuivi, indiquant qu’une plainte a été déposée.

Samedi, des tags islamophobes ont été découverts sur les murs de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) et une mosquée de Valence (Drôme) a reçu une lettre de menace, les deux également en lien avec le meurtre du jeune Thomas.