L’alerte est arrivée par mail vers 10h45, soit quinze minutes avant le début de la cérémonie des funérailles de Gérard Collomb à la cathédrale Saint-Jean dans le Vieux Lyon. Ce mercredi matin, les journalistes de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ont dû quitter leurs locaux en plein direct sur les obsèques de l’ancien maire de Lyon, à cause d’une alerte à la bombe, a expliqué le rédacteur en chef de la chaîne, Xavier Rolland. « On a expliqué la situation aux téléspectateurs et laissé les discours à l’antenne », sans commentaire, a-t-il précisé.

Après vingt minutes, quelques volontaires sont retournés en régie mais le journal télévisé de midi ne pourra pas être diffusé. Les forces de l’ordre sont sur les lieux pour procéder à une levée de doute.

Plusieurs autres antennes de la chaîne ont été visées ces derniers jours par des alertes à la bombe via le même mail, notamment à Lille, Rennes, Nantes, Nancy et Limoges.