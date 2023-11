Des tags antisémites et homophobes ont été retrouvés mardi matin sur les murs de l’école et de la mairie de Lunas (Hérault), un village de 600 habitants, situé au nord-ouest de Montpellier. Des croix gammées, l’inscription « Lunas, collabo » ainsi qu’une insulte à caractère homophobe à l’encontre d’Emmanuel Macron ont notamment été découverts.

« Intolérable et inqualifiable, a déploré Aurélien Manenc (PS), le maire, sur Facebook. Il s’agit peut-être de bêtises, mais nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable qui n’a pas de place à Lunas, ni ailleurs en France. Ces inscriptions qui corrompent les esprits et propagent la violence ne sont pas un fait divers, mais un fait social que nous n’acceptons pas. La haine, le racisme, l’ignominie ne passeront pas. »