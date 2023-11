Le jeune homme n’a pas l’air tranquille. « Moi, mec, je veux juste rentrer chez moi. » La personne qui filme dans la nuit ce grand gaillard, bombers, crâne rasé, sweat à capuche noir sur le dos, ne semble pas le croire. « En plus tu me prends pour un con ? » La vidéo a été diffusée dans la nuit de samedi à dimanche sur X (anciennement Twitter) par le compte Tajmaât, « une plateforme collaborative pour les Maghrébins », et relayée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. L’individu filmé s’appellerait Maxime. Il est présenté comme étant « un néonazi » qui serait venu, ce week-end, pour en découdre avec des jeunes du quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère. C’est de là que sont issus certains des suspects mis en cause dans la mort de Thomas, 16 ans, il y a une semaine à Crépol, dans la Drôme.

Fumigènes à la main, une centaine de militants identitaires ont défilé dans le quartier, samedi soir, derrière une banderole sur laquelle était inscrite « Justice pour Thomas, ni pardon ni oubli », et en scandant de slogans nationalistes : « La France nous appartient » ou encore « Islam hors d’Europe ». Informée par le renseignement territorial de leur venue, la police avait prévu un important dispositif pour les repousser et éviter un affrontement généralisé. Deux unités de CRS ont notamment été mobilisées pour l’occasion. Au cours de la soirée, 20 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre, et 17 d’entre elles ont été placées en garde à vue, selon une source policière.

« Armés de battes de baseball, barres de fer »

« Ils venaient de toute la France » a indiqué dimanche sur France Bleu le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux. « Les jeunes qui ont été interpellés ont bien démontré que c’étaient des gens d’ultra-droite qui cherchaient à rentrer dans le quartier de la Monnaie avec violence puisqu’ils étaient pour certains casqués, armés de battes de baseball, barres de fer ou de pétards, mortiers. Et ils cherchaient à entrer en force », a précisé le haut fonctionnaire. Il a expliqué que l’un des manifestants, âgé de 20 ans, a été « sorti de sa voiture de force » par un groupe d’habitants du quartier. Il a été « tabassé sérieusement » et grièvement blessé.

L’un des copains de Maxime, qui a lui aussi été intercepté en fuyant par des jeunes du quartier, a raconté à celui qui les filmait venir de Rouen. La suite de la vidéo montre le contenu du téléphone confisqué à ces jeunes militants d’ultra-droite. Des messages échangés sur Telegram concernent, semble-t-il, la préparation de cette action violente. L’un de ses interlocuteurs lui a écrit : « Tournez pas bon sang. Tapez pas de bougnoules. Cachez-vous, ordre de gros lardon. »

Selon le compte X du groupe Action antifasciste Paris-Banlieue, Maxime et son ami appartiendraient à la « Division Martel ». Ce mouvement identitaire, surveillé par les autorités, est composé d’anciens membres des Zouaves Paris, du Bastion social ou du GUD. Le nom est une référence à Charles Martel, le chef franc connu pour avoir remporté, en 732, la bataille de Poitiers, stoppant ainsi l’avance musulmane en Europe.

« Fan de Hitler et du 3e Reich »

« Le groupuscule, apparu à l’automne dernier, se revendique d’une idéologie allant du néofascisme au néonazisme, et est très connecté aux factions radicales de toute la France », écrivait en juillet dernier Libération, qui lui a consacré une enquête fouillée. « Agressions, "ratissages", tabassages… sont quasiment les seules activités du groupe », ajoutait le journal, précisant que ses membres, souvent très jeunes, participaient régulièrement à des descentes, « à l’image de l’attaque raciste perpétrée contre des lycéens du 3e arrondissement de la capitale en avril dernier ».

Selon le site StreetPress, la « Division Martel » serait dirigée par un jeune de 22 ans, originaire de Rouen, surnommé « Gros Lardon ». Il s’agit, précise le média, d’un ancien militaire, « fan de Hitler et du 3e Reich », qui aurait quitté l’armée pour « désaccords politiques ». Toujours selon le média, il aurait été interpellé, avec 38 militants d’extrême droite, lors de la tentative d’attaque de Marocains en marge du match de Coupe du monde de football France-Maroc, en 2022.

« Quelque chose de beaucoup plus spontané »

« La "Division martel", ce ne sont pas 80 personnes », nuance Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès, contacté par 20 Minutes. Il observe la présence, parmi les manifestants présents, « de gens de Besançon, identifiables à l’une des banderoles qu’ils portent, et qui font partie d’un petit groupe qui a l’habitude de faire parler de lui depuis plusieurs années, lié au milieu du hooliganisme ».

Le modus operandi de ce rassemblement intéresse particulièrement ce spécialiste de l’extrême droite. « Jusqu’ici, à chaque fois qu’il y a eu un crime que l’ultra-droite imputait à l’immigration, par exemple la mort de Lola, il y avait des manifestations. Mais elles étaient organisées, déclarées, et se passaient quelques jours après. Là, on a quelque chose de beaucoup plus spontané. »

Jean-Yves Camus remarque aussi que ces militants d’ultra-droite ont affronté les forces de l’ordre, faute de pouvoir en découdre avec les jeunes du quartier. « C’est un peu nouveau », souligne-t-il. Et le spécialiste de conclure : « A chaque fois qu’un fait divers ou un meurtre va pouvoir être ethnicisé, on risque de voir des tentatives de réactions beaucoup moins placides que précédemment. Mais ce qui est faisable à Romans-sur-Isère ne l’est pas dans une cité de Marseille ou de Nîmes. »