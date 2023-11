Environ 80 militants d’ultradroite ont défilé samedi soir dans les rues du quartier populaire de la Monnaie à Romans-sur-Isère après le décès de Thomas à Crépol, a-t-on appris de sources concordantes. La police a arrêté 20 personnes, dont 17 ont été placées en garde à vue « à la suite de violences contre les forces de l’ordre », a indiqué la préfecture de la Drôme à l’AFP.

« Vers 18 heures, 80 individus ont tenté d’entrer dans le quartier de la Monnaie pour en découdre et ont affronté les forces de l’ordre », selon la même source, qui précise que les heurts sont survenus hors de ce quartier sensible. Des mortiers d’artifice ont été tirés, des poubelles déployées pour faire barrage, mais rien n’a été incendié, a indiqué une source policière. « La situation s’est calmée mais nous restons sous haute surveillance », a souligné la préfecture. « Cela avait été anticipé dans l’après-midi et le ministre avait passé des consignes très strictes », a fait savoir l’entourage de Gérald Darmanin.

Encagoulés et habillés en noir

Les militants, encagoulés et habillés de noir, ont défilé dans les rues derrière une banderole « Justice pour Thomas, ni pardon, ni oubli », en scandant « La rue, la France, nous appartient », selon des images diffusées sur les réseaux sociaux par l’ultradroite.

Ce défilé coïncide avec la présentation au parquet de Valence des jeunes suspects accusés d’avoir participé aux violences qui ont conduit à la mort de Thomas. Neuf suspects ont été arrêtés cette semaine, dont un de 20 ans, considéré comme l’auteur des coups mortels.

L’ultradroite qui mène depuis le drame une campagne virulente sur les réseaux sociaux a aussi diffusé des images de « cortèges spontanées en hommage à Thomas avec des drapeaux français », tournées selon eux à Valence vendredi soir. Une manifestation interdite de l’ultradroite à Lyon avait débouché sur une interpellation jeudi soir, selon la préfecture du Rhône.