Les trains ont été immédiatement mis à l’arrêt. Ce vendredi matin, un parapentiste qui a dû manquer son atterrissage s’est retrouvé coincé dans les câbles qui alimentent les voies de chemins de fer, à hauteur de Roquebrune-Cap-Martin, entre Nice et Monaco, a-t-on appris auprès des pompiers.

Sa voile s'est bloquée

L’homme d’une soixantaine d’années, qui n’a a priori pas été blessé, est arrivé à se décrocher mais « sa voile est restée bloquée » dans les caténaires, a précisé le Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

ℹ️12h



🔴 Obstacle sur la voie à Roquebrune Cap Martin



❌ La circulation est interrompue dans les deux sens entre Nice et Vintimille.



⚠️ Des retards et des suppressions sont à prévoir. pic.twitter.com/72MqbBdenb — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur (@TERSUD_SNCF) November 24, 2023



Vers midi, la SNCF confirmait la présence d’un « obstacle sur la voie à Roquebrune-Cap-Martin » et indiquait que « la circulation [était] interrompue dans les deux sens entre Nice et Vintimille » avec « des retards et des suppressions » de trains à prévoir. Elle a pu reprendre vers 13h15, après que les rails aient été libérés.