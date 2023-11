Il était environ 14h30 mardi quand un gardien de la prison de Lorient-Ploemeur (Morbihan) a été appelé pour accompagner un détenu à une audience programmée avec son avocat. D’après le syndicat Force ouvrière Justice, le gardien aurait été visé par un seau rempli d’urine et d’excréments au moment d’ouvrir la grille de cette cellule du quartier disciplinaire. On ignore pour l’heure si le membre du personnel pénitentiaire a été blessé. Une plainte a été déposée.

Dans un communiqué, le syndicat a demandé « une sanction disciplinaire exemplaire » à l’encontre du détenu responsable de cet acte. FO Justice réclame également « le transfert de la personne détenue vers un autre établissement ».

Plusieurs actes « de violence verbale et physique » auraient été commis depuis plusieurs jours dans le centre pénitentiaire lorientais. FO assure que deux gardiens et leur famille ont été menacés la semaine dernière et qu’un autre « a été bousculé ».