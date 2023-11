Emmanuel Macron est revenu mercredi soir sur le drame qui secoue la Drôme. Le chef de l’Etat a dénoncé « le terrible assassinat » du jeune Thomas en marge d’un bal de village à Crépol.

« Nous avons à affronter de plus en plus des épisodes de violences contre vous, élus de la République, mais aussi des épisodes de violences qui nous ont tous marqués », a notamment relevé le président dans un discours aux maires, conviés à une réception à l’Elysée. Plus tôt dans la journée, plus de 6.000 personnes avaient défilé à Romans-sur-Isère, une commune proche de Crépol, pour rendre hommage à l’adolescent de 16 ans.

Neuf jeunes interpellés

En parallèle, les gardes à vue des neuf jeunes interpellés dans le cadre de l’enquête pour « meurtre » et « tentatives de meurtres en bande organisée » se poursuivent et les gendarmes continuent de rechercher d’autres suspects, a pour sa part indiqué le parquet de Valence.

Agé de 20 ans, celui qui a été « formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel » a été arrêté mardi avec six « acolytes » dans les environs de Toulouse, selon le parquet. Deux autres suspects ont été interpellés dans le secteur de Romans-sur-Isère. Trois des suspects sont des mineurs de plus de 16 ans, les autres ont de 19 à 22 ans, certains sont connus de la justice.

Le principal suspect habite « le centre » de Romans-sur-Isère

Le casier judiciaire de l’auteur présumé du coup de couteau mortel comporte deux condamnations à des peines d’amende, une récente pour port d’arme blanche, une autre pour recel de vol, selon Laurent de Caigny, le procureur de Valence. Il habite « le centre » de Romans-sur-Isère et « non le quartier de la Monnaie », une des cités de la ville pointée par certains depuis le drame, selon la même source.