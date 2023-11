De notre envoyée spéciale dans la Drôme,

Le visage fermé, serrés les uns contre les autres, ils défilent silencieusement en tête de cortège, vêtus de leur maillot bleu du club de rugby RC Romans Péage. La tête baissée pour certains, le regard embué ou fuyant pour d’autres. Ils sont là, soudés, pour rendre hommage à leur capitaine, Thomas, mortellement poignardé samedi soir lors d’un bal à Crépol (Drôme). Ce mercredi après-midi, selon les gendarmes, 6.000 personnes ont participé à une marche blanche dans les rues de Romans-sur-Isère, où étudiait le lycéen.

Derrière un cœur rouge au centre duquel est inscrit un T majuscule, deux jeunes filles masquent leur peine tout en avançant d’un pas décidé. Les copains sont là, brandissant une large banderole « Thomas, 16 ans pour toujours », soulevant dignement des pancartes sur lesquelles sont collées des photos de leur pote ou des moments insouciants partagés avec lui. Ils sont des centaines à arborer le même tee-shirt blanc. Un tee-shirt sur lequel on peut lire « Repose en paix. On pense à toi. A jamais dans notre cœur. Notre ange ».

« On essaie d’être là, même si ça ne change rien »

« Nous avons un fils de 15 ans qui aurait très bien pu être à cette soirée, confient à l’unisson Aymeric et son épouse Sandra. L’un des fils de nos amis était présent dans la salle des fêtes, il est parti une heure avant ce qui s’est passé. Ça aurait pu également être lui. En tant que parents, on ne peut que partager la douleur de la famille. »

Pauline a bien failli participer au bal de Crépol, sauf qu’elle a eu un « problème de voiture », souligne sa grand-mère Betty. « Quand je pense qu’elle aurait pu être au milieu de ce drame. C’est tellement aberrant ce qui s’est passé, commente la retraitée. Alors on essaie d’être là, même si ça ne change rien ». « C’est vrai que je devais y aller, confirme l’intéressée. Ça aurait pu m’arriver… et ça fait peur. J’étais à l’école avec Thomas. Des amis proches le connaissaient très bien. Le lendemain, quand on a appris la mauvaise nouvelle, nous étions sous le choc. On ne s’y attendait pas. On a réalisé bien plus tard. »

Trois roses blanches calées contre la poitrine, Patricia tente pudiquement d’étouffer son chagrin alors que les rangs de la foule ne cessent de grossir. « Si je suis ici, c’est parce que je suis une ancienne du village des parents de Thomas. Mon petit-fils était à l’école avec lui, glisse-t-elle avant que sa voix ne s’étrangle. Pour moi, c’était une obligation d’être là. Je me devais d’accompagner sa famille, ses proches, ses frères et sœurs. Je me devais d’être là pour lui. »

« Il y en a vraiment marre de cette violence gratuite », lance à son tour Marlène, une « maman ». « Il y en a marre des mecs qui viennent zoner. On ne se sent plus en sécurité et je suis inquiète pour nos enfants. »

« J’ai conscience que le mot est fort mais, pour moi, c’est un attentat »

« Ça me fait trop mal de parler de lui », glisse une autre mère de famille qui cajole son fiston, alors que le cortège vient d’arriver au stade de rugby. Là, sont lâchées des dizaines de ballons dans le ciel. « Evoquer Thomas, c’est trop personnel. J’avais juste envie d’être avec lui aujourd’hui », sourit-elle tristement en gardant les mains dans les poches de son jean pour se réchauffer. Tout autour, les applaudissements fusent pour saluer la mémoire du jeune homme. Puis vient le temps d’un long recueillement.

Sur la pelouse des roses sont posées délicatement. Deux copains du rugby s’agenouillent, avant que l’un, en pleurs, s’échappe pour laisser éclater son chagrin à l’autre bout du terrain, loin des câlins et des regards. D’autres se consolent, s’embrassent. « J’ai tellement été choquée, confie Clara, 26 ans. Thomas a été victime d’une mort violente, brutale. J’ai conscience que le mot est fort mais, pour moi, c’est un attentat. Quand on poignarde quelqu’un au cœur, c’est dans le but de le tuer, sinon on lui plante un couteau dans la jambe. » « Moi, j’allais souvent au bal quand j’étais plus jeune. Ce sont des moments de bonne ambiance, on s’y amuse. On n’y va pas pour se faire tuer, ajoute sa copine Vicky. Je me mets à la place de ses frères et sœurs. Si pareil drame m’était arrivé, j’aurais chaud au cœur de voir tout ce monde. »

Les obsèques de Thomas se dérouleront vendredi sur la commune de Saint-Donas