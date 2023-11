C’est la consternation à Lesneven. Lundi, la police municipale de cette commune de 7.000 habitants située dans le nord du Finistère a constaté que la stèle érigée en mémoire de Simone Veil avait été dégradée. La plaque a été « descellée et brisée en deux morceaux vraisemblablement durant ce week-end », a indiqué Alain Espinasse, préfet du Finistère, dénonçant « avec la plus grande fermeté » un acte « ignoble et lâche. » Une enquête, confiée à la gendarmerie, a été ouverte pour retrouver le ou les auteurs de ces dégradations.

Déportée à Auschwitz, Simone Veil a notamment laissé en 1975 son nom à la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse. Présidente du Parlement européen de 1979 à 1982, elle a également été académicienne, et présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Décédée en 2017, elle a fait son entrée au Panthéon en 2018.