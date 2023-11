Alors que l’enquête avance, la ville de Romans-sur-Isère dans la Drôme doit accueillir ce mercredi une marche blanche en hommage à Thomas. Ce lycéen de 16 ans a été mortellement blessé dans la nuit de samedi à dimanche dans le village voisin de Crépol.

Organisée par la famille, cette marche doit partir à 13h30 du lycée du Dauphiné, où étudiait l’adolescent, pour se terminer au stade Albert-Donnadieu, a détaillé le club de rugby de Thomas, le RC Romans-Péage, sur son compte Facebook.

Une marche « apolitique »

« Ce rassemblement se veut apolitique par respect pour la famille », précise ce message alors que l’extrême droite et une partie de la droite se sont emparées du drame en associant insécurité et immigration.

Neuf suspects ont été interpellés mardi dans le cadre de l’enquête ouverte pour « meurtre » et « tentatives de meurtres en bande organisée », selon le procureur de Valence. « Formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel » et interpellé, le principal suspect est un jeune homme de 20 ans qui habite « le centre » de Romans-sur-Isère et « non le quartier de la Monnaie », a précisé Laurent de Caigny dans un communiqué.

Sept des suspects, « étroitement surveillés », ont été interpellés dans la région de Toulouse, après avoir fui leur domicile. Deux autres l’ont été dans le secteur de Romans-sur-Isère.