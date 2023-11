Huit membres d’un groupe criminel organisé, localisé dans le Tarn-et-Garonne, ont été interpellés mardi dernier, annonce ce lundi le parquet de Bordeaux. Ils sont soupçonnés d’une série de cambriolages commis au préjudice de commerces d’optiques et de débits tabac, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

Les trois principaux protagonistes ont été mis en examen jeudi des chefs de vols en bande organisée en récidive légale et participation à une association de malfaiteurs, et ont été placés en détention provisoire. Le troisième, mis en examen des chefs de recel de biens provenant de vol en bande organisée, blanchiment du produit d’un vol commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a été placé sous contrôle judiciaire.

Périples nocturnes

Depuis le mois de mai dernier, vingt-trois vols aggravés ont été recensés à l’issue de l’enquête préliminaire menée sous le contrôle du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux. Le préjudice, estimé à 180.000 euros, portait notamment sur des centaines de cartouches de tabac et de lunettes de soleil, outre cinq véhicules volés par les auteurs pour commettre les vols à l’occasion de périples nocturnes.

L’enquête, conduite dans le cadre d’une cellule nationale qui a regroupé différents services de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, « a permis d’identifier une équipe d’individus déjà connus pour des faits similaires, susceptibles d’être impliqués dans ces vols » explique la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie. « Elle a également permis l’identification de complices receleurs des objets dérobés. »

Une centaine de gendarmes mobilisés

Le 14 novembre, une opération impliquant 93 gendarmes, appuyés par trois équipes cynophiles et le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Golfech a conduit à l’interpellation à leurs domiciles, de sept des huit mis en cause, âgés de 30 à 49 ans. Le huitième avait été extrait de la maison d’arrêt où il purge une peine liée à une autre affaire.

Au cours des perquisitions, « les enquêteurs ont découvert de nombreux objets provenant des cambriolages ». Deux véhicules, des armes à feu, des produits stupéfiants et des faux documents ont également été saisis. L’enquête se poursuit sous la direction du juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux.