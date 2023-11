Vingt suspects ont été interpellés, ce lundi matin, à Nîmes (Gard), dans le cadre d’une opération anti-drogue. 20 Minutes vous explique ce que l’on sait sur ce vaste coup de filet, menée dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants, dans le quartier Pissevin.

Qui a été interpellé, ce lundi matin ?

C’est à l’aube, ce lundi matin, que 20 personnes ont été interpellées à leurs domiciles, avant d’être placés en garde à vue, a indiqué Cécile Gensac, la procureure de la République de Nîmes, dans un communiqué. Ces individus sont soupçonnés d’être impliqués dans un vaste réseau de trafic de stupéfiants, dans le quartier Pissevin. Les investigations se poursuivent, pendant les gardes à vue.

Combien de policiers ont participé à cette opération ?

Au total, plus de 250 policiers ont été mobilisés pour assurer ce vaste coup de filet, ce lundi matin, détaille la procureure de Nîmes. Cette intervention était portée par des policiers de la Sûreté départementale du Gard et de l’Unité d’investigation nationale, épaulés par des équipes du Raid, de la BRI, de la CRS 8 et des équipes cynophiles.

Que sait-on de ce réseau de trafic de stupéfiants ?

Ces arrestations sont le résultat d’une enquête, qui est menée depuis plusieurs mois, sur un trafic de stupéfiants dans le quartier Pissevin. Au mois de juillet, ainsi qu’en novembre, plusieurs perquisitions menées par les policiers de la Sûreté départementale du Gard avaient permis de saisir 8 kg d’herbe de cannabis, 7 kg de résine de cannabis, 1,3 kg de cocaïne et 500 cachets d’ecstasy. Les forces de l’ordre avaient également retrouvé plusieurs milliers d’euros d’argent liquide, ainsi que des armes à feu.

Pissevin, plombé par le trafic de drogue

A Nîmes, le quartier Pissevin est, depuis plusieurs années, plombé par le trafic de drogue et les règlements de comptes. Le 21 août dernier, un enfant âgé de 10 ans avait été tué, alors que la voiture dans laquelle il se trouvait s’était retrouvée au milieu d’une fusillade entre gangs, en guerre pour le contrôle des points de deal. Deux jours plus tard, c’est un jeune homme âgé de 18 ans qui avait trouvé la mort, dans ce même quartier.